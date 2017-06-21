7 главных причин облысения у мужчин – и как с ними бороться

Эксперты из США назвали 7 причин выпадения волос у мужчин и основные способы борьбы с ними.

Существуют различные типы мужского облысения, и у каждого из них имеются свои причины. Перед тем, как вы заплатите за дорогостоящее радикальное лечение облысения, очень важно понять, почему у вас выпадают волосы. Вполне возможно, что ответ на этот вопрос поможет вам найти гораздо более доступное по стоимости решение проблемы.

В целом мужское облысение вызывается тремя основными факторами: генетикой, образом жизни и состоянием кожи. А вот 7 основных причин выпадения волос у мужчин, по версии экспертов сайта medicaldaily.com.

1. Это в ваших генах. Наиболее распространенная причина выпадения волос у мужчин — это генетика. Именно из-за неё представители сильного пола чаще всего и теряют волосы в молодом возрасте, причём отвечает за этот процесс ген, регулирующий рост, как уже рассказывал Sobesednik.ru. Несмотря на распространенное заблуждение, мужское очаговое облысение не вызывается стрессом — за это отвечает наследственность. Для решения данной проблемы необходимо прибегать к препаратам, препятствующим превращению тестостерона в дигидротестостерон — вроде финастерида. Они останавливают облысение в 90% случаях. Однако их бесспорным минусом является то, что они могут вызывать эректильную дисфункцию и необратимую импотенцию.

2. Вы становитесь старше. К сожалению, нельзя сражаться с природой в этом вопросе. У мужчин и женщин с возрастом отмечается ускоренное выпадение волос. Начиная с 30 лет этот процесс может стать заметен даже невооружённым взглядом. В этом случае эксперты советуют смириться с неизбежным и принять уменьшение объема волос за должное. Можно изменить прическу либо прибегнуть к трихопигментации (татуировка кожи головы), а также пересадке волос.

3. Неправильное питание. Подобно всем остальным тканям в организме, волосам нужны полезные питательные вещества для их роста. Внезапная потеря веса, низкий уровень железа или плохое питание — всё это приводит к выпадению волос. Поддерживайте сбалансированную здоровую диету с большим количеством белков, железа, цинка и биотина.

4. Повышенный уровень стресса. Мы уже говорили выше, что стресс крайне редко является причиной выпадения волос: лишь одна разновидность облысения вызывается именно стрессом, причём очень сильным и затянувшимся. В этом случае выпадение волос происходит быстро и интенсивно. Если вам довелось столкнуться именно с такой ситуацией, необходимо установить причину этого стресса и ликвидировать ее, пока вы не потеряли все волосы.

5. Неправильный стайлинг. Сегодня эта причина актуальна не только для женщин, но и для мужчин. Мода меняется каждый год, и теперь востребованными являются мужские пучки на макушке, которые требуют связывания волос между собой. Излишнее давление на волосы приводит к их повреждению и выпадению.

6. Псориаз. Очень часто его принимают за перхоть на начальном этапе, поскольку псориаз приводит к избыточному производству клеток кожи, которые осыпаются в виде белых хлопьев на плечи. Порой это состояние наносит вред волосяным фолликулам и вызывает временное выпадение волос. Если вы подозреваете псориаз, то проконсультируйтесь с врачом-дерматологом, который подберет эффективную терапию. Не занимайтесь самолечением.

7. Себорейный дерматит. Безвредное расстройство кожи, иногда проявляющееся на верхней части головы в виде небольших красных участков, вызывающих зуд. Оно объясняется воспалительной реакцией и может стать причиной потери волос фрагментами на голове. При себорейном дерматите постарайтесь поменьше чесать волосы, несмотря на зуд — это важно, чтобы не допустить вторичной инфекции. Обязательно обратитесь за консультацией к врачу. После устранения этого расстройства рост волос должен восстановиться.