Специалисты предупредили о вызывающей рак одежде

Онколог рассказал о том, может ли одежда повышать риск развития рака у владельца. Об этом сообщает «Пятый канал».

По мнению невролога Дмитрия Разумовского, который в течение пяти лет изучал связь между одеждой и онкологией, каждая десятая шапка в России может быть опасной для здоровья и вызывать рак кожи у владельца. Он считает, что появление опухоли могут вызывать химические вещества, которые используются при хранении и стирке шапок.

По словам невролога, первыми симптомами появления доброкачественной опухоли может быть зуд в волосистой части головы, выпадение волос, а также сильная головная боль.

Как рассказал эксперт канала, врач-онколог Михаил Мяснянкин, «всегда и во все времена онкологическое научное сообщество волновали вопросы профилактики рака, а также вопросы снижения факторов риска». Он обратил внимание на то, что особое внимание в настоящий момент уделяется такому фактору риска, как одежда.

«Действительно, одежда может содержать химические вещества, которые могут влиять на кожные покровы и вызвать не только аллергические изменения кожных покровов и дерматиты, но и предраковые состояния», — заявил специалист. При этом он указал на то, что не все вещества, которыми обрабатываются ткани для изготовления одежды, способны провоцировать опухоли, и чтобы говорить об этом, необходимо иметь доказательства в виде результатов клинических исследований.

Врач рекомендовал покупать товары в сертифицированных магазинах, чтобы быть уверенным, что они произведены по современным и безопасным для человека технологиям. «Если мы говорим, что тот или иной вид одежды может вызвать онконастороженность, достаточно просто посмотреть, где это было произведено и сопутствующую документацию», — пояснил Мяснянкин.