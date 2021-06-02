Уролог напомнил о пользе арбузов и рассказал, кому не стоит их употреблять

Уролог и главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко подтвердил, что арбуз может помочь в очищении почек, потому что обладает мочегонным эффектом. Об этом и о том, кому стоит отказаться от любимой многими ягоды, он рассказал в беседе с телеканалом «360».

«Арбуз — ягода, которая состоит практически полностью из воды. Если его много съесть, это вызовет мочегонный эффект. Если у человека есть песок в почках или камни, это будет способствовать отхождению как песка, так и камней», — подчеркнул Захарченко. Он также отметил, что наибольшей пользой обладают темные арбузы, потому что в них содержатся вещества, препятствующие камнеобразованию.

По словам уролога, арбузы могут есть практически все, в том числе и больные сахарным диабетом. Однако он не будет полезен страдающими от отеков, так как при этой болезни накапливается много дополнительной жидкости, а употребление арбуза лишь прибавит ее. «В остальном вполне хороший продукт», — добавил Захарченко.

Он также посоветовал обратиться к специалисту при появлении отеков. Сначала следует пойти к терапевту, а дальше выяснять, с чем связана проблема, к примеру, с сердечной недостаточностью или почечной патологией, пояснил он.

Специалист предупредил тех, кто «чистит» почки травами, что не стоит этого делать для профилактики. По мнению врача, это большая лечебная нагрузка. При мочекаменной болезни он рекомендует заваривать семена укропа и делать отвары из петрушки. Использовать можно также и почечные сборы, куда входит иван-чай, который помогает разрыхлять камни.