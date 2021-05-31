Американский ученый предупредил о возможном появлении COVID-26 и COVID-32

Американский ученый и эксперт по коронавирусу предупредил о возможном появлении COVID-26 и COVID-32, если человечество не разберется в причинах происхождения COVID-19. Об этом он рассказал в эфире телеканала NBC, его слова приводит ТАСС.

«Мать-природа дает нам понять, что будет дальше. Если мы не разберемся в полной мере в происхождении COVID-19, то будут COVID-26 и COVID-32», — заявил декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне Питер Хотес.

По словам ученого, это уже третья масштабная эпидемия, или пандемия, коронавируса в 21 веке, и получить информацию о том, при каких обстоятельствах начал распространяться новый коронавирус, «жизненно важно».

Хотес призвал отправить группу исследователей, в том числе вирусологов, эпидемиологов, экспертов по летучим мышам, в провинцию Хубэй (провинция в Центральном Китае, в которой 31 декабря 2019 года была зафиксирована вспышка ранее неизвестной пневмонии, которую позже назвали COVID-19).

Эксперт считает, что специалисты должны собрать там образцы вируса, а также крови людей и животных. Он отметил, что это необходимо сделать не только в интересах Китая или США, но и всего мира.

«Думаю, нам нужно по-настоящему сильно надавить на Китай, это включает в себя возможность введения санкций», — добавил он.

Ранее посольство Китая в США раскритиковало попытки обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса. Представители КНР заявили, что с момента вспышки коронавируса в 2020 году «некоторые политические силы были зациклены на политических манипуляциях и играх с обвинениями, игнорируя при этом острую потребность своего народа в борьбе с пандемией и международный спрос на сотрудничество на этом фронте». По их мнению, такая позиция привела к гибели многих людей.