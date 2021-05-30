Врач рекомендовал кормить голубей вдали от жилых домов во избежание туберкулеза

Эксперт по борьбе с вредителями, санитарный врач Николай Дубинин назвал голубей «летающими крысами» и посоветовал горожанам подкармливать птиц подальше от жилых кварталов, особенно в отдалении от детсадов.

«Чем ближе к вашему дому у них будут «кормушки», тем хуже. Птичьи перья и помет голубей могут быть причиной заражения человека сальмонеллезом, туберкулезом и орнитозом. Кроме того, голуби, поселившиеся на чердаке, часто становятся причиной «нападения» на людей очень неприятных насекомых – эктопаразитов птиц. Например – голубиные клещи»

, – цитирует врача «Доктор Питер».

Дубинин отмечает, что особенно часто из-за «неизвестных насекомых» к компаниям по истреблению вредителей обращаются именно жители верхних этажей многоквартирных домов.

Укусы голубиных клещей более болезненные, чем клещей обычных. В случае поражения в шею могут возникать сильные отеки и опухоли.

Не стоит легкомысленно относиться и к белкам в городских парках, напомнил эксперт, в частности, кормить их с ладошки. Как обычный представитель диких грызунов, белка может переносить тот же вирус бешенства, тулярмию и геморрагическую лихорадку.