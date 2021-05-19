Мясников рассказал, какие народные методы нельзя использовать при укусе клещей

О том, какие народные методы нельзя использовать при укусе клещей, врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Рекомендации специалиста приводит РИА Новости.

Медик подчеркнул, что впившегося клеща ни в коем случае нельзя извлекать при помощи народных методов, например мазать маслом или прижигать с помощью подручных средств.

Телеведущий отметил, что самое главное при удалении паразита – не оставить на коже голову и лапки паукообразного, потому что при клещевом энцефалите яд мгновенно проникает в организм человека.

«Надо правильно захватить, вывернуть, потому что если там останется голова и лапки, – то это, конечно, проблема», – пояснил Александр Мясников.

Он также рассказал, что извлекать паразита в идеале должен специалист, причем в течение одного-двух дней – именно за такой срок происходит попадание инфекции в кровь.

Ранее Мясников назвал абрикос и персик смертельно опасными продуктами для детей из-за того, что в их косточках содержится ядовитая синильная кислота. Попадая в организм, она полностью блокирует обычное функционирование ферментов, что приводит к быстрому развитию кислородного голодания клеток. Сначала страдает ЦНС, затем воздействие токсинов распространяется на сердечно-сосудистую систему и затрагивает функцию дыхания.