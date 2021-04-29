В Москве зафиксировали наибольшее число заболевших COVID-19 с января этого года

В Москве зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом за сутки. Об этом пишет «МК» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Согласно данным оперштаба, по всей стране выявили 9 284 новых случаев заболевания COVID-19 – это максимум с 17 апреля. Умерли 364 пациента.

Серьезное ухудшение ситуации было зарегистрировано в столице – там за последние сутки выявили 3 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В оперштабе отметили, что это на 74% больше, чем за предыдущий день, когда число новых заболевших составило 1840 человек за сутки. Сообщается также о 1 954 выздоровевших, умерли 56 граждан.

Отмечается, что такое количество заболевших, а именно свыше трех тысяч человек, наблюдается в столице впервые с 24 января.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, связывает резкий скачок числа заболевших с несоблюдением масочно-перчаточного режима и отказом от вакцинации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг статью Bloomberg о существовании у российских властей «неофициальной статистики» по коронавирусу и начале третьей волны COVID-19. Пресс-секретарь опроверг заявление издания о новой волне коронавируса в России, ссылаясь на данные Оперштаба по борьбе с заболеванием. «Оперативный штаб каждый день где-то в районе 11-12:00 мск публикует данные по количеству заболевших по России, по количеству заболевших по Москве, по количеству смертей. (...) Вы цифры видите, они доступны всем», — добавил Песков.