Биологи объяснили, как коронавирус поражает мозг

Британские и швейцарские биологи изучили на мышах, как COVID-19 попадает в мозг, и определили виды повреждений, которые он вызывает. Статью опубликовали на портале bioRxiv.

Первоначально новую коронавирусную инфекцию идентифицировали как тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Сейчас исследования показывают, что инфекция может поражать почки, сердце, легкие и мозг.

Люди, переболевшие коронавирусом, часто страдают от нарушений когнитивных функций, бессонницы, тревожности, а также указывают на появление «мозгового тумана», который проявляется в виде сонливости, апатии, снижении реакции, рассеянности сознания и повышенной утомляемости. У пожилых пациентов коронавирус обостряет болезни Альцгеймера и Паркинсона и другие проявления деменции.

Механизм влияния инфекции на работу мозга до сих пор оставался плохо изученным.

Однако недавно ученые провели опыты с использованием генно-модифицированных мышей с человеческим рецептором hACE2 в качестве модели для изучения действия COVID-19 на мозг. Одну группу грызунов заражали малыми дозами коронавируса, а другую сначала заразили вирусом гриппа А, а затем, через три дня, коронавирусом. Третья группа животных использовалась как контрольная.

В результате было установлено, что вирус через семь дней проникает в мозг через обонятельную луковицу, распространяясь затем по его отделам. При введении высоких доз наблюдалось более широкое проникновение инфекции в головной и спинной мозг.

Специалисты отмечают, что передняя часть мозга отвечает за память, внимание и исполнительные функции, и что заражение может нарушить их.

По мнению ученых, данное открытие может служить объяснением потери вкусов и запахов, а также сильных головных болей при легкой форме COVID-19.

Исследователи подчеркнули, что высокая доза коронавируса не вызывает прямой гибели нейронов, хоть и повышает тяжесть последствий для мозга.