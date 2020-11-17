Как оздоровить воздушную атмосферу в доме в отопительный сезон?

Холодное межсезонье и зимнее время года ассоциируются у жителей большинства регионов страны с отопительным сезоном. Даже на юге зимние температуры некомфортны, что обуславливает необходимость использования отопительного оборудования в квартирах и домах. Однако центральное или автономное отопление, а также любые локальные обогреватели не только нагревают воздух, но и делают его сухим. Решить эту актуальную проблему способны бытовые увлажнители воздуха.

Что представляют собой увлажнители воздуха

Бытовые увлажнители воздуха – не что иное, как компактные устройства небольшого размера, основной функцией которых является повышение влажности воздуха в помещениях до желаемого уровня. В отопительный сезон, когда в помещении работают обогреватели и кондиционеры, рекомендуется поддерживать влажность воздуха на уровне порядка 45-60%. Поскольку любые обогреватели неизбежно снижают нормальный показатель увлажнения воздушного пространства, необходимо применять меры по исправлению ситуации. И здесь на помощь приходят бытовые увлажнители воздуха, с помощью которых можно за считанные минуты оздоровить атмосферу в квартире, доме, офисе и любом другом помещении. Прежде чем определиться с выбором модели, стоит узнать о технических характеристиках такой бытовой техники чуть подробнее. В зависимости от объёма жидкости в резервуаре устройства оно может быть рассчитано на работу в помещении разной площади. Например, увлажнители воздуха с вместимостью 2,2-2,5 литров жидкости могут свободно обслуживать довольно просторное помещение площадью до 30-35 кв.м.

Каковы дополнительные функции увлажнителей

Устройства для увлажнения воздушного пространства могут иметь как одну – основную функцию, так и быть предназначенными для решения сразу нескольких микроклиматических задач. Например, некоторые модели такой бытовой техники умеют не только оптимизировать уровень влажности воздуха в помещении, но и осуществлять его очистку от пыли, спор растений, шерсти животных и других загрязнителей. Это так называемые многофункциональные увлажнители с опцией очистки воздуха –механической и антибактериальной. Многофункциональные очистители и увлажнители воздуха находят широкое применение не только в домашнем хозяйстве, но и часто используются в офисах, магазинах и на других объектах, где установлены кондиционеры и активно используются отопительные приборы, высушивающие воздух. Дышать иссушенным загрязнённым воздухом вредно – это может грозить повышенными рисками заболевания простудой, болезнями вирусной природы, а также различными другими недугами дыхательной системы.