Анатолий Кашпировский нашел средство против коронавируса

80-летний психотерапевт, прославившийся своими сеансами здоровья в 90-х, провел несколько оздоровительных эфиров в Ютубе. Кашпировский поведал, что в условиях пандемии многие пытаются спрятаться от коронавируса или вымолить спасение у высших сил, но все это не поможет изменить ситуацию. Земля, по словам целителя, находится в очень большой опасности, и вирус может мутировать.

— Самый главный закон настоящего Бога — «нет ничего вечного», — рассказал Анатолий Михайлович. — У всех нас есть определенный жизненный период, с этим ничего не поделать. Дети обладают более сильной иммунной системой, это факт. И это можно использовать...

Кашпировский рассказал, что в настоящее время никто четко не понимает, как защищаться от вируса: носить или не носить маски, какие витамины принимать, но ясно одно — всем нам нужно полноценное здоровое питание и самоизоляция. Психолог признался, что знает, как повысить иммунитет и увеличить защитные силы организма, а это поможет в борьбе с коронавирусом.

— Я могу, и я это доказываю на практических опытах, вызвать изменение ваших тканей, и это косвенно ведет вас к более сильному состоянию вообще, к повышению качества иммунной системы в частности, — пространно объяснил свой метод Кашпировский. А затем прочел стихи, посвященные заразной болезни, и намекнул, что у него есть секретное средство против коронавируса, но обнародовать его он пока не будет — не время.

— Средство есть, оно известно людям, — уверенно заявил целитель. — Но я пока буду молчать. Придет время, возможно, скажу. Потому что еще уже какой-то другой вирус начал появляться. А что если будет череда этих вирусов?

Подписчики Кашпировского наперебой сообщали в комментариях, что после его видео-сеансов у них проходили симптомы гриппа, уменьшались отеки в горле и вообще повышалось настроение. Многие по-привычке ставили перед экраном воду для подзарядки.

Кашпировский включил музыку и пообещал силой мысли за три минуты изменить цвет глаз у всех людей, смотрящих его сеанс. А затем выровнял пальцы на руках у всех страдающих артритом. Таким образом он попытался доказать, что может воздействовать на ткани человека и помогать рассасыванию пресловутых рубцов на теле.

В комментариях оказалась немало зрителей, у которых, по их словам, и впрямь выпрямились пальцы и изменился цвет глаз. Другие же начали слезно умолять исцелить их от цистита, геморроя, храпа, заикания, ожирения и других напастей. Кашпировский обещал помочь всем. Но не сразу.