В двух московских школах ввели карантин по кори на 21 день

В столичных школах №1797 «Богородская» и №1434 «Раменки» ввели карантин по кори.

Директор школы № 1797 Алексей Нефедов сказал РИА «Новости», что у них заболел корью один ребенок. Карантин ввели строго по инструкции, поскольку «все в школе контактные».

Карантин в учебных заведениях продлится 21 день. Школа №1434 закрыта с 24 января.

25 января глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила обеспокоенность в связи с высокой заболеваемостью корью в Украине. По ее словам, многие случаи болезни там заканчиваются летальным исходом. «Мы усилили санитарно-карантинный контроль. Здесь две причины: и корь, и сегодня уже грипп», – рассказала Попова.