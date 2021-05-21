C 1 июля в ЕС начнет работать единый пациентский документ

Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас сообщила, что с 1 июля на всей территории Евросоюза начнут действовать сертификаты о вакцинации. Об этом пишет агентство ТАСС.

«Простой документ, который удостоверяет, что человек прошел вакцинацию, сдал ПЦР-тест или тест на антитела или выздоровел после болезни. Если человек соответствует одному из этих трех требований, то его [документ] можно использовать для поездок», — объяснила глава испанского ведомства.

Разработкой общего для 27 стран ЕС документа обсуждали еще в марте.