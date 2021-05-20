Евгений Кузнецов // Фото: Global Look Press

"Иконы с раздолбаев не пишут": болельщики отреагировали на проблемы Кузнецова в "Вашингтоне"
Фото в статье: стоп-кадры YouTube

"Всю страну разворовали, плакать хочется": что сказала пенсионерка Володину. Полный текст
Фото: Global Look Press

Яйца, деньги, печеньки: как россиян заманивают на пункты вакцинации
Фото: depositphotos

Устроивший перепланировку москвич рискует остаться без жилья: как не повторить его судьбу
В центре внимания
Фото: Global Look Press
"Ждите дефицита и роста цен": Потапенко – о продаже "Дикси" и "Биллы"
"Мама плакала, представляя меня в наручниках": первое интервью Платошкина на свободе
Сердюков или Чемезов? Кто виноват в крахе отечественного самолетостроения

Новости дня

20 мая, четверг

[21:39]Еще три российских актера попали в черный список Минкульта Украины
[20:17]В Турции выявлено более 10 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
[19:39]Химиотерапевт-онколог рекомендовал онкопациентам прививаться от COVID-19
[18:15]"Дождь" потребовал от СК завести дело из-за сообщения их журналистке с обещанием "пришить"
[17:38]Отравителя 30 опьяненных москвичей приговорили к 16 годам и взиманию 1,85 млн
[16:48]Линдеманн отказался комментировать посадку российкого активиста за репост его клипа
[16:10]В Москве задержаны замглавы и экс-глава департамента фармпромышленности Минпромторга
[15:55]Комитет Клишаса: Лишать сторонников Навального права идти в Госдуму конституционно
[15:27]Глава СПЧ поддержал идею ФСИН о замене заключенными трудовых мигрантов
[15:21]В мэрии пояснили слова Раковой о штрафах для не следящих за своим здоровьем
[14:56]Зеленский высказался о Путине, Порошенко, олигархах и аннексии Донбасса
[14:39]В Москве задержали студентов, обсуждавших в автобусе нападение на школу
[14:13]Власти хотят списывать дорожные штрафы прямо с банковских счетов водителей
[13:31]Минюст объявил "Медузу" иноагентом, поверив доносчику на слово
[12:55]В АП похвастались, что на российском форуме выступят Маск и Возняк
[12:31]В мэрии Москвы хотят ввести налог на невнимательное отношение к своему здоровью
[12:11]В Индии два штата объявили эпидемию опасного грибка "черной плесени"
[12:09]Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате
[12:01]"Медузу" признали "иноагентом" после доноса члена "Антимайдана" и "Офицеров России"
[11:57]У школы в Петербурге задержали подростка в амуниции и с кобурой для пистолета
[11:27]Депутат напомнил об аргументах против смертной казни и о страшной альтернативе
[11:17]СК ищет "мошенничество" ФБК* во рту у Любови Соболь
[10:42]Омбудсмен предложила отменить судимости по преступлениям средней тяжести
[10:32]Законопроект о едином измерителе интернет-аудитории внесли в Госдуму
[10:15]"Медуза"*: В Москве падают темпы вакцинации. Для 60% привитых нужно от двух лет
[10:05]Директор ФСИН: Навальный "нормально питается", его здоровье восстановилось
[09:31]Жириновский попросил Минюст и Собянина заняться здоровьем Сергея Фургала
[09:11]"Это будет не ГУЛАГ": ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными
[08:58]Рейкьявик 2.0, прозаседавшиеся в МГД, "жадность" подтвердили. Главное к 20 мая
[08:30]Территории Юго-Восточной Азии находятся под угрозой исчезновения из-за потепления
[04:27]Психиатр, занятый реабилитацией коррупционеров, назвал две их отличительные черты
[02:18]Полицейского подозревают в покрывательстве секс-рабства в Петербурге
[00:00]YouTube-канал Евровидения перезалил эфир 2019 года, вырезав демонстрацию флага Палестины

19 мая, среда

[23:34]439 миллионов потратят на создание общей базы данных о здоровье россиян
[22:39]Рэпер Баста начнет зарабатывать на боксе
[21:46]МИД Британии назвал нарушением свободы слова давление на редакцию TUT.by в Беларуси
[21:00]В Смоленске под суд пойдет насильник, оставивший жертву в лесу зимой без одежды
[19:39]Почти на 50% за неделю выросли объемы ковид-госпитализаций в Питере
[19:12]Редакцию "Новой" оштрафовали на 200 тысяч за текст о подготовке провокаторов к митингам
[18:18]Полицейского, опубликовавшего допрос казанского стрелка, уволили из органов

Фото: Global Look Press
Виртуально и реально: как поздравить ребенка с окончанием учебного года
Фото: depositphotos
Как отказаться от наследства с долгами
Фото: depositphotos
Шашлык без вреда для здоровья: полезным рецептом делится врач-диетолог
Фото: depositphotos
Цены вычитаются – здоровье прибавляется: как получить налоговый вычет на фитнес
Стоп-кадр: YouTube
Рецепт: бомбическая зубатка под маринадом
Фото в статье: пресс-служба СТС
Гратен из рыбы, рулетики из говядины и кальмар в кокосе: топ-3 ресторанных рецепта
Фото в статье: пресс-служба СТС
Бананы по-африкански, клубничное ризотто и йогуртовый торт: топ-3 фруктовых десертов
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
sobesednik logo

В Турции выявлено более 10 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

Общество - Туризм
20:17, 20 мая 2021

В Турции выявлено более 10 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
Global Look Press
Global Look Press

Минздрав Турции сообщил о суточном приросте новых пациентов с COVID-19  в объеме 10 тысяч человек, пишет ТАСС. Этот показатель впервые превысил мартовскую численность оборотов пандемии.

Агентство «Андолу» сообщает, что правительство Турции уже заключило контракт на поставку еще 90 миллионов доз вакцины Pfizer.

Напомним, с апреля россиянам закрыт доступ в Турцию. По официальной причине из-за ухудшения обстановки с пандемией. 1 июня истекает срок приостановки чартерного авиасообщения, но, вероятнее всего, эти ограничения будут продлены.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Турция

Рубрика: Туризм

Поделитесь статьей:

Global Look Press

Туризм

В Турции выявлено более 10 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
Фото: Global Look Press

Туризм

Турагенты потребовали от Мишустина открыть Турцию, Кипр и Египет в июне 2021 года
Global Look Press

Туризм

"Кремль заставил Эрдогана": Названа дата открытия турецких курортов для россиян
Политика
"Доказал преданность Путину": украинцы в бешенстве от "выходки" Зеленского
"Мы рискуем зайти очень далеко": политолог оценил последствия освобождения Платошкина
Загнанный в угол: Орешкин рассказал о психологии Владимира Путина
Кадыров стал проблемой для Кремля: Гусий рассказал о "новых должностях" для главы Чечни
Общество
"Роскосмос" на продажу: эксперт вмазал Рогозину за торговлю космической капсулой
Ввести поправки с обязательной вакцинацией! В Сети высмеяли новую идею Медведева
"Путин, разберись": блогеров-миллионников возьмут под контроль после трагедии в Казани
"Кошмарят население": генерал МВД раскритиковал новый закон о контроле за оружием
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

В петиции говорится, что человека с гитарой «запугивают силовики, наши концерты превращают в полицейские рейды, чиновники на местах звонят в клубы и настоятельно рекомендуют с нами не связываться. Таким образом были сорваны целые туры у музыкантов, известных на всю страну, а с менее известными вообще делают что хотят»

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В конце концов, при идеологии во всех школах, на всех предприятиях и в любых газетах мы уже жили – и благополучно ее игнорировали, а при тотальном регулировании любых международных научных контактов, не говоря о всех формах просветительства, никакой науки не останется вообще

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Не знаем, что такого спрятано в выборах в Госдуму, но, как только близится избирательная кампания, невесть откуда появляется множество странных и порой давно позабытых личностей, заявляющих о намерении заполучить мандат. О депутатах здорового человека уже мало кто мечтает, зато можно будет хотя бы посмеяться

Культура и ТВ
"Онкология заставляет иначе задуматься о жизни": умерла Татьяна "Мальвина" Проценко
"У нее было столько мужчин, всех и не помнит": Янковский раскрыл грязное прошлое Прокловой
Милонов сел в лужу с темнокожей Золушкой и попытками напугать Минкульт Кадыровым
"Орнелла приедет в Россию за вакциной": Сафронов отметит звание Народного с Мути
Шоу-бизнес
"Садальский – неисправимый лгун": Селин рассказал о свадьбе Стаса с Максаковой
"Не врач, а мясник!": племянник певицы Славы едва не лишился руки в больнице
Клава Кока чуть не умерла с голоду в Европе
Настя Каменских: "С Лешей у меня случился солнечный удар" – эксклюзив Sobesednik.ru

Здоровье
Людям с ожирением помогут избавиться от дефицита витамина D
Эволюция смогла защитить людей от чумы
Псориаз может быть предвестником диабета
В кабинете у зубного нет риска подцепить коронавирус
Туризм
"Кремль заставил Эрдогана": Названа дата открытия турецких курортов для россиян
"Обнуление наше все": туристы радуются отмене ПЦР-тестов для вернувшихся из Абхазии
Где в России не хуже, чем в Турции: 10 самых популярных мест
"Пирамидам хана! Русские идут": россияне с иронией встретили открытие границ с Египтом
Авто
Депутат Лысаков предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Недвижимость
Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?
Жилье и жулье: кто виноват в росте цен на недвижимость и когда он остановится
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Свежий номер
Иван Краско // фото в статье: Global Look Press, соцсети, архив редакции
Свадьба точно будет! Молодая невеста 90-летнего Краско дала первое интервью
Вячеслав Тихонов // Фото в статье: Global Look Press
Русский Бог Слава Тихонов. Дмитрий Быков – о советском кумире
Лаврентий Берия // Фото: Global Look Press
Опричник-отличник Лаврентий Берия: краткое жизнеописание советского Годунова
Фото: стоп-кадр YouTube
"Сил нет. Не знаю, дойду ли до магазина": состояние Светличной резко ухудшилось
Фото: Андрей Струнин, "Собеседник"
"Хочу 9 мая убить Горбачева. Он враг": озвучены детали неизвестного покушения на генсека
Евгений Гришковец//фото: стоп-кадр YouTube
Евгений Гришковец:
Навальному нужно было сесть в тюрьму
Global Look Press
"Маме сказали сдать меня в дом инвалидов":
последнее интервью артиста-карлика Федорова
Дмитрий Потапенко // стоп-кадр: YouTube
Потапенко:
Такого роста цен, как в России, нет нигде в мире!
Владимир Долинский // фото: Global Look Press
Владимир Долинский:
Как мы радовались Путину, надеялись и на него. Но...
Сергей Пускепалис // фото: Global Look Press
Сергей Пускепалис:
Россиянам нужно научиться принимать соседей
Global Look Press
Ксения Собчак разнесла Дану Борисову за странное отношение к проблемам дочери
Global Look Press
"Поняли, что сами не справимся!" Дочка Даны Борисовой попала в больницу
Фото: скриншот с видеоплатформы Premier; в статье: Instagram
Принц сдулся: Волочкова рассталась с новым возлюбленным
Фото: Global Look Press; в статье: Instagram
"Я беременная? Или анорексичка?" Собчак прокомментировала последние новости о себе
Фото: Instagram
Суд выписал детей и бывшую жену продюсера Иосифа Пригожина из квартиры
Фото: соцсети
Тувинцы опьянели без вина: жители Кызыла обошли сухой закон на майские
Бенито Муссолини // фото: Global Look Press
100 лет в обед: Муссолини выигрывает выборы, а в СССР расцветают нэпманы
Леонид Казинец // Фото: Global Look Press
"Баркли" попал под суд
Фото в статье: depositphotos
3 рецепта от шефа: пирог с грибами и шпинатом, кордон-блю и биточки с фаршем
Светлана Радионова // Фото: Global Look Press
Королева надзорных скандалов
^