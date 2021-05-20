В Турции выявлено более 10 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

Минздрав Турции сообщил о суточном приросте новых пациентов с COVID-19 в объеме 10 тысяч человек, пишет ТАСС. Этот показатель впервые превысил мартовскую численность оборотов пандемии.

Агентство «Андолу» сообщает, что правительство Турции уже заключило контракт на поставку еще 90 миллионов доз вакцины Pfizer.

Напомним, с апреля россиянам закрыт доступ в Турцию. По официальной причине из-за ухудшения обстановки с пандемией. 1 июня истекает срок приостановки чартерного авиасообщения, но, вероятнее всего, эти ограничения будут продлены.