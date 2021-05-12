Треть россиян решили отказаться от летнего отпуска из-за высоких цен по стране

Более 30% россиян решили отказаться от отпуска этим летом из-за загруженности российских курортов и высоких цен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование центра сервиса «Зарплата.ру».

Согласно проведенному опросу, 31% россиян решили не отдыхать этим летом. Для сравнения, в 2020 году без летнего отпуска обошлись 50% опрошенных.

Главной причиной 31% респондентов называют загруженность российских курортов и выросшие цены на отдых в стране. На решение не отдыхать летом до сих пор влияют закрытые границы большинства стран, на что указали 19% участников опроса, высокий курс доллара (16%), сложная эпидемиологическая ситуация (14%), а также недостаток средств для проведения отпуска (11%).

Отмечается, что на планы россиян также повлияло закрытие авиасообщения с Турцией, куда хотели поехать 4% опрошенных. Им пришлось отменить уже приобретенные путевки.

Из тех, кто все же решил отдохнуть, большинство, а именно 23%, собирается провести отпуск на даче или на природе. Путешествовать по стране планирует 21%, а 15% намерены ничего не делать и остаться дома. Пока не определились по поводу отпуска 9% опрошенных.

Исследователи также выяснили, что для москвичей и петербуржцев главным направлением для отдыха стали Крым, Калининград и Краснодарский край, а для жителей Урала и Сибири — Алтай, Байкал и Сочи.

Опрос проводился с 25 по 30 апреля во всех регионах страны среди 2000 респондентов.