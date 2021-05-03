Разрешение въезда в ЕС привитым автоматически не освободит их от тестов и карантина

Официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс пояснил журналистам, что предложение европейского ведомства о въезде для вакцинированных иностранцев вовсе не отменяет противоэпидемиологических мер, принятых на уровне государств-членов Евросоюза.

Как ранее писал Sobesednik.ru, Еврокомиссия хочет позволить иностранным туристам посещать ЕС, если они были привиты одной из одобренных вакцин за 14 дней до вылета или приезжают из страны с хорошей ситуацией с пандемией. Россия не подпадает не под один из пунктов, однако и тем, кто воспользуется таким правом, посещая ЕС, все равно придется столкнуться с различными требованиями, касающимися ПЦР-тестов и карантинов, которые в разных странах различные.

«Наше предложение предусматривает возможность въезда в ЕС, однако оно не предписывает странам ЕС освобождать этих людей от действующих эпидемиологических мер, в частности, карантина или ПЦР-тестов. Определение этих мер остается в компетенции государств ЕС», — уточняет г-н Янс в разговоре с ТАСС.