"Аэрофлот" вернет деньги за рейсы на Кипр, закрывшийся на локдаун

Направлявшиеся на Кипр россияне, которые забронировали места на рейсы Москва — Ларнака/Пафос или Санкт-Петербург — Ларнака, смогут вернуть деньги или обменять билет в связи с ограничением перелетов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в «Аэрофлоте».

Несмотря на то, что «Аэрофлот» каждую неделю будет пускать самолеты из Москвы в Ларнаку, а авиакомпания «Россия» (принадлежит «Аэрофлоту») три раза в неделю будет летать туда из Петербурга, клиенты с билетами на период с 26 апреля по 16 мая могут либо вернуть за них деньги, либо единоразово перенести вылет на период в течение 2021 года.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки власти Кипра ужесточили локдаун в стране. Комендантский час расширен до интервала с 21:00 до 5:00, закрываются заведения общепита и непродуктовые магазины и прочее. Выход из дома ограничен, например, можно заниматься спортом не более чем по двое.