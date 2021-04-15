В Москве выстроилась большая очередь возле офиса турецкого туроператора

Компания Turkish Airlines попросила своих клиентов обращаться в офисы продаж и колл-центры, чтобы вернуть средства за перенесенные рейсы в Турцию. Напомним, что полеты между Россией и Турцией были ограничены с 15 апреля по 1 июня из-за эпидемиологической ситуации.

«Для обмена авиабилетов или других запросов обращайтесь в наш колл-центр по телефону +908503330849, в наши офисы продаж или в те агентства, где были куплены билеты», — рекомендуют в компании.

Ранее телеграм-канал Mash публиковал видео толпы людей у центрального офиса Turkish Airlines. При это входные двери у офиса закрыты.