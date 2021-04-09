СМИ: С понедельника может быть прекращено авиасообщение с Турцией

Авиаперелеты между Россией и Турцией могут быть отменены уже с понедельника, 12 апреля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в Минтрансе и в двух крупнейших турфирмах.

Вероятно, ограничения коснутся чартерных рейсов, но часть грузопассажирских перевозок сохранится. Также возможно, что прибывающие из Турции граждане будут находится на самоизоляции две недели.

Оперштаб Москвы по противодействию пандемии коронавируса вечером сообщал, что планируется обсуждение возможных ограничительных мер. В том числе запрет на туристические полеты в Турцию.

Роспотребнадзор заявляет, что именно из Турции были завезены наибольшая часть новых штаммов коронавируса. Сейчас в стране наблюдается небывалый пик пандемии. За 8 апреля выявлено почти 56 тысяч новых случаев заражения COVID-19.