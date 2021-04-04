В Росавиации не ожидают "скачкообразного" роста цен на авиаперелеты

Глава Росавиации Александр Нередько считает, что в ближайшее время будет наблюдаться сезонный рост стоимости авиаперевозок, однако он не будет носить «скачкообразного» характера. При этом в дальнейшем ведомство рассчитывает на отскок за счет снятия ограничений на международные перелеты. Пока этого не случилось, там хотят ввести субсидирование, которое временно поддержит аваиперевозчиков.

Нередько обращает также внимание на эффект низкой базы, образовавшийся в связи с прошлогодним снижением стоимости перелетов: «По данным авиакомпаний, прошедшие продажи на апрель-июнь 2021 года в среднем на 7% ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года. Напомню, летом прошлого года было значительное снижение цен», — поясняет он в интервью «Российской газете».

При этом ведомство хочет снова начать выплачивать авиакомпаниям бюджетные средства до тех пор, пока сохраняются ковидные ограничения на перевозку: властям предлагается выделять по 685 рублей на каждого «потерянного» пассажира в сравнении с 2019 годом. Таким образом для компенсации потерь с января по апрель понадобится 8,2 миллиарда рублей. Ещё 3,1 миллиарда предлагается выплатить аэропортам в качестве компенсации убытков за первый квартал. Также ведомство хочет «продлить сроки предоставления отсрочек или рассрочек по уплате налогов и страховых взносов».

Отдельно отмечается, что ведомство не намерено влиять на практики компаний взимать плату за дополнительные услуги вроде провоза багажа или выбора места в салоне. Нередько считает, что это разрешено законом и пассажир при желании вполне может не платить за эти услуги. «Конечно, пассажиры заинтересованы в снижении тарифа и получении бесплатных услуг. Но авиакомпании находятся в жестких экономических условиях. Из-за этого возникает необходимость внедрять дополнительные платные услуги», — поясняет глава профильного ведомства.