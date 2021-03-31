В Хорватию разрешили въезжать через 14 дней после введения 2-й дозы "Спутника V"

С 1 апреля все, кто привился от коронавируса, в том числе посредством вакцины «Спутник V», могут посещать Хорватию.

Об этом сообщил глава хорватского МВД Давор Божинович, передает «Интерфакс».

Для въезда в страну необходимо иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за три дня до поездки, либо быстрых антиген-тестов, которые признают страны ЕС. Как вариант, можно предъявить сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании.

Исключение составляют дети младше семи лет, в случае если они пересекают границу с родителями или опекунами, у которых есть справки с отрицательным ковид-тестом, уточнил глава ведомства.

«Кроме того, можно будет въезжать в Хорватию с сертификатом о прививке китайскими вакцинами или российской "Спутник V", несмотря на то, что препараты все еще не зарегистрированы в ЕС. Для нас важно, что граждане с прививкой из этих стран будут рассматриваться наравне с остальными», – подчеркнул Божинович.

Директор Хорватского управления общественного здоровья Крунослав Чапак пояснил, что иностранцы с прививкой смогут посетить страну через две недели после введения второй дозы препарата.