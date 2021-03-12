Каспий за 13 тысяч, Ялта – за 40: во сколько обойдется удаленка у моря

Риэлторы рассказали, за сколько можно снять жилье у моря, и объяснили правила основные правила аренды.

Пандемия продолжается и многие россияне по-прежнему работают в удаленном режиме. Делать это можно и не в пыльном и шумном городе, а на берегу ласкового моря. Желающих снять такое жилье в этом году стало больше, в то же время выбор у удаленщиков стал меньше и вместо привычной Азии ограничился отечественными направлениями.

Специалисты МИЭЛЬ проанализировали, во сколько обойдется аренда квартиры рядом с морем на различных курортах для всей семьи. Разброс цен составил от 13 тысяч до более чем полумиллиона рублей. При анализе цен рассматривались двухкомнатные квартиры для долгосрочного найма (от года) и на удалении не более 1 километра от моря.

Каспийское море от 13 тысяч рублей

В Каспийске двушку площадью 56 квадратных метров в современном доме можно арендовать за 13 тысяч рублей в месяц. Современный ремонт, мебели нет, зато до моря всего один километр.

Двухкомнатная квартира площадью 76 квадратных метров на тринадцатом этаже четырнадцатиэтажного дома предлагается за 25 тысяч рублей в месяц. В квартире современный ремонт, мебель и техника и до пляжа всего 300 метров.

Черное море в Сочи от 20 тысяч рублей

Самый недорогой вариант в большом Сочи – двушка площадью 46 квадратных метров с современным ремонтом на третьем этаже четырехэтажного дома в Хостинском районе. До моря – 400 метров. Стоимость – 20 тысяч рублей в месяц. В центральном районе Сочи можно снять двухкомнатную квартиру площадью 42 квадратных метра на девятом этаже десятиэтажного дома за 30 тысяч рублей в месяц. До моря – 600 метров.

Для тех, кому нравится дорого и комфортно, есть двухкомнатные апартаменты на шестнадцатом этаже 22-этажного комплекса класса де-люкс на набережной площадью 85 квадратных метров. Отделка роскошная, цена – 550 тысяч рублей в месяц.

Черное море в Ялте от 20 тысяч рублей

В Ялте двушку также можно арендовать за 20 тысяч рублей в месяц. Скромно: площадь 42 квадратных метра, кухня – 6 квадратных метров, на втором этаже пятиэтажного дома. До моря 800 метров. Двухкомнатную квартиру с ремонтом площадью 60 квадратных метров на шестом этаже двенадцатиэтажного дома можно снять за 30 тысяч рублей, причем с мая по октябрь цена – 40 тысяч рублей в месяц.

При съеме сезонного жилья на курортных направлениях риски у арендатора выше. Можно нарваться на фейковое объявление, на двойную сдачу жилья, на недобросовестного собственника, который через месяц попросит вас выселиться, потому что сможет сдать жилье дороже.

Марина Толстик, председатель совета директоров сети офисов МИЭЛЬ, дала Sobesednik.ru несколько советов, как арендаторам минимизировать свои риски.