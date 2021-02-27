Кипр откроют с 1 марта, но российские туристы не смогут на него попасть

Россия внесена властями Кипра в «серую» группу стран. Это означает, что только отдельным категориям граждан будет позволено пересекать границу государства.

Такое решение власти Кипра приняли, исходя из эпидемиологической ситуации в России, пишет ТАСС.

Кроме России в список вошли Великобритания, Израиль, ОАЭ, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Беларусь и Руанда.

Доступ в страну будет открыт только для граждан, которые имеют право на проживание на территории Кипра, являются дипломатическими представителями или гражданами ЕС и стран Европейской экономической зоны.