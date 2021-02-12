В США для коротких перелетов начнут использовать электросамолеты

Пассажирский перевозчик United Airlines заявил, что потратит 1 миллиард долларов на закупку двухсот летающих такси. Об этом пишет электронная газета «Век».

Это вложение позволит вдвое сократить выбросы углекислого газа, поскольку эти пассажирские самолеты работают от электричества.

Использование летающих такси возможно лишь на короткие расстояния порядка 96 километров, отмечает производитель Archer.

К производству электротакси Archer приступит в 2023 году. Предполагается, что модели смогут развивать скорость до 241 км/ч.

Первые маршруты будут курсировать из Голливуда в международный аэропорт Лос-Анджелеса.