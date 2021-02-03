ФАС завела дело на Ростуризм. Грантополучатели оказались близки к членам комиссии

Восемь компаний получили уведомления о возбуждении антимонопольного дела в отношении Ростуризма. Ранее в организациях пожаловались на распределение грантов на развитие внутреннего туризма, пишет РБК.

Представители туристического бизнеса обратили внимание ФАС, что в конкурсной комиссии по распределению 1,2 миллиарда рублей на 400 профильных проектов присутствовали эксперты, приближенные к соискателям грантов.

Например, в комиссии присутствовал Сергей Чечулин, директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма «Русского географического общества». По итогам конкурса организация получила шесть грантов на сумму от 1,5 млн до 3 млн рублей.

В Ростуризме же настаивают, что распределение конкурсных заявок проводилось автоматизированной системой. Каждую из заявок оценивали минимум два эксперта независимо друг от друга.

«Каждую заявку конфиденциально друг от друга оценивало два эксперта - то есть каждый эксперт ни в процессе голосования, ни после него не мог знать, кто еще оценивал эту заявку и какой балл присуждал. Скорректировать свое мнение после голосования было невозможно. Экспертная работа была проверена Ростуризмом. Конфликт интересов отсутствует», — настаивают в федеральном агентстве.