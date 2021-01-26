У Ростуризма просят вывести из налоговой тени гостевые дома

Общество малого и среднего предпринимательства «Опора России» обратилось с письмом к главе Ростуризма Зарине Догузовой с предложением легализовать услуги по краткосрочной аренде жилья для туристов. Об этом пишет «Интерфакс».

Рассмотреть инициативу в «Опоре России» предлагают до начала летнего сезона. Предприниматели отмечают, что в регионах вроде Крыма или Краснодарского края доля гостевых домов составляет примерно 50% рынка. При этом с 2019 года их услуги в правовом смысле стали нелегальными, что не позволяет иметь с этого денежного оборота налоговый вычет.

В Крыму насчитывается 9,5 тысяч малых средств размещения в частных домах, но только 2,5 тысячи зарегистрирован как ИП.