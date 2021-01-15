Сейшелы открылись для всех туристов, привитых от COVID-19

Сейшельские острова разрешили свободный въезд всем туристам, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции.

Как пишет «Медуза», всем въезжающим необходимо будет предоставить сертификат о том, что они получили две дозы вакцины и показать отрицательный тест на заболевание, сделанный не позднее, чем за трое суток до поездки. О какой вакцине идет речь, не уточняется.

Власти Сейшел рассчитывают, что к весне вакцину от COVID-19 получат 70% жителей страны. На данный момент там привито около 2% населения. После массовой вакцинации туристам планируют разрешить въезд на основании только отрицательного теста.

В ноябре 2020 года Россия объявила о возобновлении авиасообщения с Сейшельскими островами, однако прямые рейсы из Москвы в Викторию не запустили, так как РФ не попала в число стран, гражданам которых разрешен въезд на Сейшелы.

Напомним, 13 января президент России Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации населения. Она стартует в ближайший понедельник, 18 января.