Авиапассажиры рейсов из Москвы рискуют встретить Новый год в аэропорту

В столичных аэропортах отменены 96 рейсов и 53 задержаны, передает «Интерфакс» со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписание».

Очевидцы сообщают, что в аэропортах находятся тысячи человек, которые не могут вылететь в регионы.

Причиной такого коллапса стал снег с дождем, обрушившиеся на столицу днем. На взлетно-посадочных полосах образовалась наледь.

«Для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами», — сказали в пресс-службе «Домодедово». Также создан оперативный штаб, чтобы обеспечить безопасность и регулярность вылетов.