В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19

В начале этой недели мир облетела новость о том, что в Великобритании выявлен новый штамм коронавирусной инфекции, в связи с чем более тридцати стран мира приняли решение прекратить авиасообщение с Туманным Альбионом. Российские власти, как всегда, пошли своим особенным путем, что теперь выливается в панические заявления парламентариев, предлагающих закрыть границы в принципе.

Мутировавший вид COVID-19, как заявили британские специалисты еще 14 декабря, примерно на 70% более заразен, чем вирус, с которым человечество познакомилось на стыке 2019 и 2020 годов. Между тем представители Минздрава Соединенного Королевства поспешили успокоить общественность заявлением о том, что «британский мутант», как его сразу же прозвали СМИ, никак не влияет на тяжесть течения заболевания и на показатели смертности, более того, в последнее время показатели смертности от коронавируса в Великобритании даже снижаются.

Впрочем, успокаивать международную общественность к тому моменту было в какой-то степени поздно. Ряд стран Европы сразу же объявили, что закрывают свои границы для жителей Соединенного Королевства из-за опасений передачи нового типа COVID-19 и утраты контроля над ситуацией, которая и без того выглядит как чрезвычайное положение в целом ряде стран. Отреагировали на эти известия и российские власти, заявив, что ситуация в целом находится под контролем, поэтому спешить с ограничением авиасообщения пока не стоит. Однако уже спустя сутки стало известно о том, что Россия временно перестает принимать рейсы из Великобритании до выяснения обстоятельств по новому штамму.

Теперь же сообщается, что из-за выявленной в этой стране новой мутации коронавируса в Госдуме призывают и вовсе прекратить прием рейсов из других стран. С соответствующим обращением в адрес главы российского правительства Дмитрия Мишустина выступил депутат Иван Сухарев.

«С целью недопущения распространения нового типа вируса в России, прошу вас рассмотреть вопрос о временном прекращении авиасообщении со всеми иностранными государствами для поддержания сложившейся в стране положительной динамики борьбы с заболеванием», — приводит текст сообщения парламентария телеканал RT.

Нетрудно догадаться, что прозвучавшее в стенах Госдумы предложение основано на простой логике – препятствовать проникновению в Россию нового типа и без того опасной инфекции, который, если верить словам британских медиков, способен спровоцировать взрывной рост заболеваемости. Проблема заключается лишь в том, что российским властям, судя по всему, следовало бы брать пример с руководства ряда западноевропейских стран, незамедлительно отреагировавшего на потенциальную опасность, но этого никто не сделал. Первые сообщения о прекращении авиасообщения с Великобританией появились лишь 22 декабря – спустя целых 8 дней после того, как было объявлено об обнаружении новой мутации COVID-19, и спустя целые сутки после того, как на такой шаг пошли правительства большинства стран. Фактически, думать нужно было раньше, чтобы впоследствии не озвучивать предложения о локдауне в авиасообщении в целом.