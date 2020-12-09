Испания – солнечная страна, идеальная для чартера яхт

Испания ежегодно привлекает полчища туристов. Жаркая погода, большие курорты, ночная жизнь, прекрасные пляжи и открытые люди являются сильнейшими аргументами этой части Иберийского полуострова. Обычный туризм не является, однако, единственным путем познания очарования Испании. Еще более привлекательный и увлекательный путь – это чартер яхты, становящийся в этом месте все более популярным. Почему рейс у берегов Испании является идеальной идеей для отпуска? Познакомимся со всеми аргументами!

Огненный темперамент и разнообразие

Испания это страна, исполненная интенсивными вкусами и запахами, великолепной атмосферой и открытостью, а также огненными эмоциями, которыми славятся ее жители. Здешняя культура в большой степени сконцентрирована на веселье и релаксе – это место, где можно познакомиться с интересными людьми и отвести душу в развлечениях за всю жизнь. Тем не менее, нельзя назвать эту страну однородной – несколько иные впечатления по сравнению с материковой частью, предлагают близлежащие острова. Фуэртевентура, Майорка, Ибица, Тенерифе Лансароте или Гран Канариа привлекают своей непохожестью, райскими пейзажами и возможностью в равной мере блаженного релакса, так и активного отдыха в виде экскурсий или занятия разнообразными водными активностями, такими как дайвинг, парасэйлинг или виндсерфинг.

Погода мечты

Теплый средиземноморский климат гарантирует удачную погоду в Испании в течение всей поездки. Это идеальное направление для любителей высоких температур и солнечных ванн, будь то на пляже либо на палубе яхты. Жарче всего здесь бывает в июле и августе, однако безупречная погода здесь держится от весны до осенних месяцев. Среднесуточные температуры здесь не падают ниже 5 градусов выше нуля даже зимой! Поэтому яхтенный сезон продолжается здесь почти непрерывно, следствием чего является то, что чартер яхт в Испании это беспроигрышный вариант независимо от времени года.

Рай для фанатов яхтинга

Чартер яхты в Испании является хорошей идеей как минимум по нескольким причинам. Яхтсменов здесь ожидает почти 8 тысяч километров побережья и инфраструктура, состоящая из 320 портов, большая часть которых по-настоящему хорошо оснащена и комфортна. Кроме того, здесь всегда найдется много мест для швартовки. Жители дружественно настроены по отношению к людям, ходящим на яхтах, что только облегчает обзаведение знакомствами. Часть Испании предлагает хорошие яхтенные условия круглый год – это в особенности Майорка, но и в то же время Ибица, Форментера или Канарские острова. Поэтому ничего не мешает насладиться испанской жарой, например, во время рождественских каникул.

Стоит поставить на чартер яхт в Испании. Это превосходная альтернатива для таких направлений, как Хорватия или Греция. Предлагает целый спектр впечатлений и гарантирует исполненные веселья и отдыха отпускные дни в кругу близких. Нужно ли нам что-то еще?