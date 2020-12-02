В октябре в российских аэропортах на 23% сократился поток пассажиров

За десять месяцев с начала года российские авиакомпании сократили пассажирские перевозки на 46,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, пишет «Росбалт» со ссылкой на данные Росавиации.

В абсолютном количестве российские самолеты перевезли с января по октябрь 2020 года 59,44 млн пассажирова. При этом в октябре текущего года пассажиропоток сократился на 23% по сравнению с сентябрем. Перевозки в этот месяц при этом сократились на 39,2%.

Всего за октябрь воздушным транспортом воспользовались 12,7 миллиона человек. Из них на международные перелеты приходится только 1,4 миллиона поездок.

Ранее заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Илья Белавинцев предполагал на встрече в Совфеде, что в 2020 году российские авиакомпании сократят перевозки до 70 миллионов пассажирова, на 45%.