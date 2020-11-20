Проект ж/д-дороги, которая сократит время пути поезда Москва – Адлер, оценен в 1,4 трлн

Проект РЖД «Южный кластер», который предполагает отвод в горы железнодорожной ветки от черноморского побережья в районе Сочи, потребует для реализации 1,37 триллиона рублей. Об этом стало известно «Коммерсанту», который ссылается на график реализации проекта.

Предполагается, что 330 миллиардов из указанной суммы возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Но источник, осведомленный о работе над проектом, полагает, что говорить о финансировании их ФНБ преждевременно, да и суммы проекта пока только предварительные.

Самая дорогостоящая часть проекта — строительство линии Кривенковская — Сочи. На нее планируют заложить 934,9 миллиарда рублей.

Предполагается, что строительство новых ж/д-путей позволит сократить путь пассажирского поезда из Москвы в Адлер к 2030 году в два раза, с 32 до 16 часов.