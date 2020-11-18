Тест на COVID-19 в Красноярске оказался более чем в два раза дороже, чем в Уфе

Самый дорогой ПЦР-тест на коронавирус делают в аэропортах Красноярска и Владивостока, самый дешевый – в аэропорту Уфы.

Как пишет Tayga.info со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров, в красноярском Емельяново тест на коронавирусную инфекцию можно сделать за три тысячи рублей. В такую же сумму обойдется тест, сделанный на аэровокзале Владивостока.

Дешевле всего исследование на COVID-19 стоит в Уфе – там стоимость теста составляет 1,3 тысячи рублей.

В новосибирском Толмачево тест стоит 2,5 тысячи рублей.

По данным организации, тестирование на коронавирус проводится в девяти российских аэропортах с международным сообщением.