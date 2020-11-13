СМИ: Россия резко увеличит количество авиарейсов в Казахстан и откроет новые страны

Несмотря на вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции и постепенное введение новых ограничительных мер, прежде всего, в Москве, российские власти все же не планируют закрывать страну на полный локдаун. Свидетельством того могут стать шаги, направленные на возобновление авиасообщения с зарубежными государствами. Иными словами, опасаться закрытых границ россиянам в ближайшем будущем не стоит, поскольку отдельные направления для перелетов не просто остаются доступными, но еще и регулярно пополняются новыми рейсами.

Как пишут авторы Teleram-канала «Незыгарь», недавно стало известно о планах российского правительства открыть ряд новых маршрутов на взаимной основе еще сразу с тремя странами. Согласно этой информации, к примеру, Россия планирует резко увеличить количество авиарейсов в соседний Казахстан, а также дополнить список «открытых» стран Сейшельскими островами и Эфиопией.

Так, столица Сейшельских островов Виктория отныне будет принимать рейсы из России дважды в неделю. Если три рейса в неделю будет осуществляться в Аддис-Абебу (Эфиопия). Наконец, два новых рейса в неделю будут отправляться из России в Алматы (Казахстан), в столицу Казахстана — Нур-Султан — количество рейсов еженедельно увеличится с 1 до 3. Таким образом, общее количество рейсов в Казахстан вырастет в пять раз. Кроме того, как отмечают авторы, возобновление рейсов в Эфиопию, да еще и в таком количестве, эксперты склонны связывать с планами Москвы по усилению своего присутствия в районе «Африканского Рога».

Вместе с тем, говорится в сообщении канала, Кабмин планирует также увеличить частоту еженедельных полетов на Кубу — до четырех рейсов в неделю. А количество вылетов на Мальдивские острова и вовсе вырастет до восьми в неделю.