Едем на выходные в Нижний Новгород: лучшие места для отдыха

4 ноября – в День народного единства – Sobesednik.ru рассказывает, что посмотреть, где поесть и выпить на родине купца Кузьмы Минина.

Основанный в 1221 году город назывался «карманом России» и славился Нижегородской ярмаркой на Стрелке – месте, где Ока впадает в Волгу. Сюда очень удобно и комфортно приехать на выходные, чтобы и себя показать, и посмотреть много интересного.

В первую очередь, прокатитесь на канатной дороге – самой длинной в Европе. На протяжении целых 15 минут (для канатки это довольно много) можно полюбоваться Волгой с высоты птичьего полета. Из прозрачных кабинок, подвешенных на высоте 85 метров над рекой, получается прекрасный обзор в любое время года.

Часы работы: с 6:45 до 21:00 с понедельника по четверг; с 6:45 до 22:00 по пятницам и субботам; с 9:00 до 22:00 по воскресениям и праздничным дням. Стоимость проезда – 100 рублей в один конец.

Затем уделите внимание Верхне-Волжской набережной. Нижегородский купец-миллионер Рукавишников построил здесь усадьбу в 1877 году, а его потомки оформили дом в стиле итальянских палаццо. Шикарный голубой особняк с белым барельефом прекрасно украшает улицу. Отсюда легко дойти пешком до памятника Валерию Чкалову и легендарной Чкаловской лестницы, которая имеет форму знака бесконечности и состоит из 560 ступеней.

Если взглянуть со смотровой площадки вверх, то над вами возвышается Георгиевская башня Кремля. Если же посмотреть на противоположный берег Волги, то увидите Нижегородскую Ярмарку, храм Александра Невского на месте слияния Оки и Волги и новый футбольный стадион «Нижний Новгород», построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года. Это единственный в мире стадион, построенный в виде зеленого холма, увенчанного белоснежной чашей из трибун. Безупречный газон получается благодаря технологии «искусственное солнце». Его оценили игравшие здесь Лионель Месси и Лука Модрич, Килиан Мбаппе и Луис Суарес!

Главная туристическая достопримечательность города – Кремль, единственное крепостное сооружение нашей страны, вошедшее в список 14 чудес России. Прогулявшись по его территории и осмотрев экспозиции в башнях, выйдите на смотровую площадку у Северной башни и посмотрите через стационарный телескоп на площадь Народного единства, с которой Кузьма Минин обратился к горожанам с пламенным воззванием.

От Кремлевской стены по пешеходному мостику переходим овраг и попадаем на Театральную площадь, которую пересекает главная улица города, аналог московского Арбата – Большая Покровская улица. На площади установлена самая популярная из бронзовых скульптур – памятник Козе-Дерезе. Дети могут забраться на нее верхом и взять за рога. Коза не случайно стоит рядом с Нижегородским театром драмы имени М. Горького и Нижегородским домом актера имени В. В. Вихрова. Именно здесь с 1993 года проходит традиционный фестиваль театральных капустников «Веселая коза».

Нагулялись и проголодались? Поесть советуем в кафе «Счастливые люди» за его необычное – даже для столичного гостя – меню. Здесь подают полноценные блюда на основе несладких эклеров. Например, на одной половинке несладкого эклера – яйцо бенедикт, на другой – лосось и авокадо, или тар-тар из тунца, или креветки с гуакамоле, или ростбиф. Подается эта красота с легким овощным салатом. А выпить в честь праздника или просто для согрева и хорошего настроения рекомендуем в гастропабе «Горьковская пивоварня», что в самом центре города. Здесь можно отведать весьма необычные сорта пива, например, тыквенный эль, ореховый портер и томатный гозе. Есть и безалкогольные варианты. А также тут можно посмотреть на производство пенного напитка, которое находится прямо внутри заведения, – на бесплатной экскурсии, которую проводят регулярно сами сотрудники пивоварни.