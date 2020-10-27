Как бесплатно обменять билет "Аэрофлота" за 30 минут до вылета

Пошаговая инструкция для пассажиров, не успевших на рейс или решивших перенести путешествие.

Недавно авиакомпания «Аэрофлот» объявила возможности бесплатно обменять билет на самолет. Кто и при каких условиях может воспользоваться этой услугой?

Как узнал Sobesednik.ru, бесплатный обмен билета разрешается авиакомпанией за 30 минут ДО вылета самолета и только на внутренних рейсах. И это не новое правило, а акционное временное предложение: сделать это можно, если вы приобрели билет после 16 октября с датой вылета до 25 марта.

Кому положен бесплатный обмен билета «Аэрофлота»?

Если вы обмениваете билет по вине авиакомпании, вынужденно (например, она отменила или перенесла рейс), то обмен будет бесплатным. Во всех остальных случаях, когда вы делаете это по своей инициативе, обмен совершается согласно условиям тарифа билета. Причем абсолютно во всех случаях бесплатный обмен возможен, только если вы выбираете тот же маршрут и тот же класс обслуживания, то есть тот же тариф.

Чтобы понять, имеет ли вы право на бесплатный обмен, надо ознакомится с особенностями вашего тарифа и тарифной группы внутри тарифа. Существует три тарифа: Бизнес, Комфорт и Эконом. В каждом классе – несколько тарифных групп: Максимум, Оптимум, Базовый, Бюджет, Лайт и Промо. На одном и тот же тарифе, но в разных тарифных группах условия обмена билета могут отличаться.

Например, в классе «Эконом» (тарифная группа «Максимум») изменения даты или маршрута производятся без оплаты сбора за изменение, даже если регистрация прошла, и вы опоздали на рейс. А на том же тарифе во всех остальных тарифных группах за переоформление взимается сбор.

Куда обращаться, чтобы обменять билет «Аэрофлота»?

В зависимости от места приобретения билета его можно переоформить в агентстве или в офисе «Аэрофлота», в контакт-центре «Аэрофлота» или с помощью сервиса «обратная связь» на сайте авиакомпании.

Можно ли бесплатно обменять билет на рейсы «Победы»?

Акционное предложение «Аэрофлота» о бесплатном обмене на внутренние рейсы не распространяется на билеты дочерней компании «Победа».

В лоукостере с обменом билетов все жестче: бесплатный возврат билетов возможен при покупке тарифа «Максимум» или специальной услуги «Возврат». В иных случаях за обмен билета «Победы» придется дополнительно раскошелиться.

Дата, время рейса и/или маршрут могут быть изменены за дополнительную плату не позднее, чем за 48 часов до времени вылета рейса по расписанию через колл-центр авиакомпании или на сайте. За это придется заплатить 5 тысяч рублей за один сегмент изменений.