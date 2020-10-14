Россия с 1 ноября возобновляет авиасообщение с Японией, Кубой и Сербией

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения ещё с тремя странами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

С 1 ноября россияне смогут летать в Японию, Сербию и Кубу: рейсы Москва — Белград и Москва — Санта-Клара будут отправляться два раза в неделю. В столицу Японии же можно будет попасть прямыми рейсами из Москвы и из Владивостока. Из столицы самолеты будут летать дважды в неделю, а из Владивостока только один раз.

Сейчас у России границы также открыты с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Беларусью, Киргизией, Казахстаном, Южной Кореей, Мальдивами, Абхазией и Южной Осетией.

Кроме того, россиянам разрешен въезд в Польшу, Молдавию, Черногорию, Хорватию, Болгарию, Доминикану и Мексику.