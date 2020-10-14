Минтранс разрешил пассажирам фотографироваться в аэропортах и на вокзалах

Глава департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Александр Федорчук пояснил в ответе Минтранса, что запрет на съемки на территориях РЖД распространяется только на профессиональную аппаратуру. При этом речь идет не о полном запрете, а о необходимости согласования.

Заявитель должен уведомить руководство вокзала о целях съемок, кратком сценарном плане, составе съемочной группы и дате проведения съемок, пишет Агентство правовой информации. Для личного пользования съемку на негабаритную аппаратуру не запрещены.

То же самое относится и к аэропортам, что подтвердила глава Департамента госполитики в области гражданской авиации Светлана Петрова. Та запрет на фото- и видеосъемку касается только персонала аэропорта. Граждане могут фиксировать происходящее в свободном порядке.