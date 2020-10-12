Авиарейсы между Москвой и Белградом начали осуществляться дважды в неделю

Между столицами России и Сербии – Москвой и Белградом – возобновились прямые регулярные авиарейсы.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белградского аэропорта Николы Теслы, полеты осуществляются два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Для более подробной информации необходимо обратиться в компании Air Serbia и «Аэрофлот».

Когда авиасообщение планируется восстановить в полном объеме, пока не сообщается.

В марте Россия прекратила международное пассажирское авиасообщение с другими странами из-за пандемии СОVID-19. В последние месяцы были частично возобновлены полеты в отдельные страны, в частности, в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, а также в Египет, ОАЭ, и на Мальдивы.