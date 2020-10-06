Более половины посетивших Анталью в сентябре туристов оказались россиянами

В сентябре этого года в Анталью прибыли 1,018 млн туристов, самым востребованным турецкий курорт оказался у россиян.

Как пишет агентство «Москва» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР), в первый месяц осени доля граждан РФ от общего турпотока в Анталье составила 51% – там побывали 517040 российских туристов. «Этот показатель отражает прирост на 53,7% по сравнению с августом 2020 года», – отмечается в сообщении АТОР.

По данным организации, за девять месяцев текущего года из 163 стран в Анталью приехали 2 млн 576 тысяч 537 туристов, что на 80% меньше, чем за такой же период прошлого. «Россия по итогам девяти месяцев 2020 года в Анталье тоже на первом месте (41,4% от всего турпотока, 1 млн 831 турист)», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что это на 79% меньше, чем за тот же период 2019-го.

Напомним, первых российских туристов после отмены ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, Анталья приняла в начале августа.