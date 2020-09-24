Россиян чаще стали не пускать в Турцию из-за срока загранпаспорта

Генеральное консульство РФ в Анталье предупредило россиян, что гражданам страны стали чаще отказывать во въезде в Турцию в случаях, когда срок загранпаспорта близок к концу. Об этом пишет «Интерфакс».

Рейсы в Турцию возобновились с 1 августа и с тех пор местные власти стали строже работать на пропускном контроле. Это касается аэропортов а Анталье, Даламане и Милясе.

Так, в Генконсульстве РФ предупреждают, что граждане, которые рассчитывают на 60-дневный безвизовый срок пребывания, должны иметь в виду, что для этого их загранпаспорт должен иметь в запасе до окончания срока 120 дней.