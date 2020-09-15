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Минтранс просит у вице-премьера Белоусова добиться 0% НДС для внутренних авиарейсов

Общество - Туризм
18:13, 15 сентября 2020

Минтранс просит у вице-премьера Белоусова добиться 0% НДС для внутренних авиарейсов

Минтранс обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой поспособствовать тому, чтобы на внутренние авиаперевозки с 2021 года до конца 2024 года была нулевая ставка НДС.

Ранее, по словам главы департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой, ведомство просило о том же самом у Минфина. Но Минфин это предложение не поддержал, пишет «Интерфакс».

Сейчас льготный нулевой налог на внутренние рейсы действует только по направлениям в Крым, Калининградскую область и на Дальний Восток.

Рубрика: Туризм

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