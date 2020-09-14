Менее четверти россиян считают, что основного отпуска им достаточно

Почти 76% россиян заявили, что им необходимо прийти в себя после отпуска, при этом большинству достаточно одного-двух дней.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом OneTwoTrip.

Отмечается, что из 75,9% сообщивших о необходимости дополнительного отдыха 20,2% считают, что он требуется всегда, а 55,7% признались, что нуждаются в нем лишь время от времени. Примерно четверть (24,1%) респондентов заявили, что основного отпуска им достаточно.

Уточняется, что большинство (44,8%) готовы ограничиться одним-двумя дополнительными выходными. Около трети (33,4%) опрошенных считают оптимальным вариантом три-четыре дня отдыха после отпуска, 10,9% указали период в пять-семь дней. О необходимости послеотпускного отдыха продолжительностью больше недели заявили также 10,9% респондентов.

Исследование показало, что 46,5% россиян способны войти в рабочий ритм за один-два дня, 31,2% – за три-четыре, а 14,8% – за пять-семь. Больше недели нужно 7,5%.

Сообщается, что 39,7% отдохнувших жалеют, что отпуск закончился, 24,5% радуются хорошо проведенному времени, 17,9% грустят о прошедшем отпуске, а 16,3% морально готовятся к выходу на работу или учебу.

Негативные чувства большинство (33,3%) опрошенных испытывают из-за того, что отпуск окончен, еще 28,9% – из-за необходимости возвращаться на работу или учебу, 15,6% указали обе причины. Также выяснилось, что 15,5% переживают в связи с тем, что до следующего отпуска еще далеко, а 6,7% расстраиваются из-за нехватки средств на следующую поездку.