Сергей Лавров рассказал, когда Россия откроет границы с Казахстаном

Открытие границ России и Казахстана зависит от эпидемиологической ситуации, на основе которой соответствующее решение примут оперативные штабы двух стран. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что соответствующие переговоры между Россией и Казахстаном состоялись еще в конце августа, и вопрос об открытии границ совсем скоро может быть решен.

«Вопрос открытия границ зависит исключительно от эпидемиологической ситуации и оперативных штабов двух стран, которые находятся в тесном контакте.

В конце августа между Казахстаном и Россией состоялись соответствующие переговоры — мы хотим как можно скорее вернуться к нормальной жизни, и надеюсь, что борьба с коронавирусом и общая ситуация с пандемией позволят открыть границы уже в обозримом будущем», — заявил Сергей Лавров.

Отметим, что власти Казахстана уже объявили об открытии авиасообщения с Россией.