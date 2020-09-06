В Минэнерго считают, что спрос на нефть могут вернуть только нерабочие перелеты

Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин предположил, что возврат спроса на нефть на докризисный уровень 2018-2019 годов займет порядка 2-3 лет. Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

Сейчас профитеры нефтяного рынка рассчитывают на увеличение потребления в латиноамериканских и азиатских странах и восстановление туристических и гражданских перелетов.

При этом Сорокин уверен, что в ближейшее время снизится поток бизнес-перелетов. По его мнению, это связано, в частности, с такими тенденциями, как развитие дистанционных методов ведения предпринимательских сделок. Вместе с тем с развитием удаленной работы снизится и число поездок на работу на личном автотранспорте.