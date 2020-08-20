Россия возобновляет международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска

Росавиация сообщила о возобновлении с сегодняшнего дня международного сообщения еще из трех городов.

«В соответствии с решением правительства РФ в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются: Казань, Калининград и Новосибирск», – указывается в сообщении ведомства.

С 1 августа Россия открыла пассажирское авиасообщение с Лондоном, Анкарой, Стамбулом и Занзибаром, с 10 августа – с турецкими городами Антальей, Бодрумом и Даламаном. При этом рейсы выполнялись только из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.