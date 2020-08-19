Геленджик на грани забастовки: вода в городе подаётся всего на 1-2 часа в день

Город Геленджик переживает не только наплыв туристов, лишённых заграничного отдыха, но и тотальную проблему с водоснабжением. Этим летом она обострилась из-за сухой погоды: в реках и водохранилищах, из которых вода поступает в город, уровень упал. Водозаборные скважины не справляются.

Туристы, конечно, не всегда чувствуют на себе все «прелести» геленджикского водоснабжения: если жильё не слишком дешёвое, значит, вы живёте в доме с собственными резервуарами воды и собственными насосами. То есть, по сути, в Геленджике в каждом доме есть эдакая собственная подстанция.

А вот в многоквартирных и многоэтажных домах жильцам приходится туго. На подъездах развешаны объявления о том, что вода подаётся с 7:30 до 8:30 и с 19:00 до 20:00. В наиболее проблемные районы завезли муниципальные резервуары с водой, за которой нужно выходить с канистрами. Горожане время от времени ведут разговоры о забастовке.

Жителей города просят использовать воду только для того, чтобы принять душ, помыть посуду и наполнить резервуары (у кого они есть).

Для полива растений городские власти просят водой не пользоваться: иначе её попросту на всех не хватит. В некоторых столовых города блюда подают в одноразовой посуде и с одноразовыми приборами.

Жители и гости Геленджика рискуют находиться в такой ситуации ещё по меньшей мере 3-4 года, когда вступят в силу новые мощности одного из двух городских водозаборов. Но, кажется, дополнительными скважинами не решить вопрос. Геленджику нужен новый мощный источник пресной воды, а с этим в окрестностях большие проблемы.