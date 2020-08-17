Самолет Москва – Анталья сел в Сочи из-за жалоб пассажирки на боли в животе

Лайнер, выполнявший рейс из московского «Внуково» в турецкую Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэровокзала.

Сообщается, что причиной посадки стали жалобы 43-летней пассажирки на боли в животе. К самолету была вызвана скорая помощь, женщину доставили в адлерскую больницу №4.

Между тем стало известно, что у мэра Антальи Мухиттина Бёджека выявлен коронавирус, он госпитализирован. «Мой тест на коронавирус дал положительный результат. Сейчас я в порядке, в хорошем настроении», – цитирует «Коммерсантъ» сообщение Бёджека в Twitter.

Напомним, Россия открыла авиасообщение с Турцией, которое было прекращено в конце марта из-за эпидемиологической обстановки, 1 августа.