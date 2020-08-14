Россияне начали активно покупать к Новому году поездки в Рим, Дубай и Бангкок

Россияне начали активно покупать билеты на Новый год в страны, границы с которыми пока закрыты из-за пандемии.

Наибольшим спросом пользуются авиабилеты в Рим, Афины, Ереван, Лиссабон, Бангкок, Дубай, Инсбрук и Прагу, пишет ТАСС со ссылкой на исследование портала Туту.ру.

По данным сервиса, 40% билетов на Новый год были куплены в феврале. В активный период пандемии, с марта по июль, было приобретено 9,2%, а уже в июле – 17,2%. В августе ажиотаж несколько снизился и число купленных к новогодним праздникам билетов составило 10,3%.

«Стоит отметить, что около половины билетов для зарубежных поездок в новогодний период (рассматривались даты с 25 декабря 2020 по 9 января 2021) были забронированы за год, в январе-феврале 2020. Потом было затишье, а сейчас российские путешественники потихоньку снова начинают покупать билеты в Европу и дальнее зарубежье, даже в те страны, об открытии границ с которыми объявлено не было», – говорится в исследовании.

В целом около 75% туристов настроены на отдых в России, отмечают эксперты. В настоящий момент у россиян пользуются спросом поездки из Москвы в Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, Красноярск и Владивосток.