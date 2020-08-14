Эвакуируемых из-за рубежа россиян могут обязать платить компенсацию государству

МИД предлагает взимать с попавших в беду и возвращенных на родину россиян денежную компенсацию в течение трех месяцев.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на подготовленный министерством проект постановления правительства.

В пояснительной записке к документу говорится о проведенном анализе практики предоставления помощи россиянам, оказавшимся за рубежом без средств к существованию. По мнению дипломатов, существующие в настоящий момент нормы «существенно понижают эффективность работы механизма оказания гражданам материальной помощи». Речь идет, в частности, о поддержке в условаиях пандемии.

«Оценка ситуации на предмет того, представляет ли она действительно угрозу жизни гражданина, всегда чревата субъективностью и является затруднительной, что, в свою очередь, нередко ведет к отказам в предоставлении помощи», – говорится в записке. Уточняется, что определение критериев оказания материальной помощи обусловлено «не в последнюю очередь и безвозмездностью ее оказания».

Вместо бесплатного возвращения на родину в случае угрозы жизни МИД видит смысл в гарантиях эвакуации при условии компенсации расходов в бюджет в течение трех месяцев. Отмечается, что если за этот период гражданин не оплатит свое спасение, будет запущена процедура принудительного исполнения обязательств.

«Учитывая, что по возвращении в Россию гражданин будет обязан возместить государству понесенные расходы, решение о целесообразности обращения за ней будет приниматься самим гражданином, то есть помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни», – поясняет внешнеполитическое ведомство.