Еще три турецких курорта стали открытыми для россиян

С 10 августа стартуют регулярные и чартерные перевозки из Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в города Турции: Анталью, Даламан и Бодрум, передает «Интерфакс».

Уже 14 авиакомпаний сообщили, что начнут осуществлять перелеты по указанным направлениям.

Напомним, что авиасообщение между Турцией и Россией было прекращено еще в конце марта из-за эпидемиологической обстановки. С 1 августа была открыта возможность перелета из РФ в Стамбул и Анкару.

Министерство транспорта сейчас ведет переговоры еще с 30 странами о возобновлении полетов.